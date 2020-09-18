Кремль не получал прошения Савченко об отставке

Кремль не получал прошения губернатора Белгородской области Евгения Савченко об отставке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы пока ничего не получали на этот счет. Там, видимо, будут осуществляться контакты с тем, чтобы прояснить ситуацию», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что Савченко ушел в отставку. Политик является лидером среди глав регионов России по длительности пребывания у власти. Он занимал должность с 1993 года.

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