В Кремле оценили версию о следах «Новичка» на бутылке, из которой пил Навальный

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдной версию о бутылке с «Новичком» в деле блогера Алексея Навального, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Такая бутылка, если она была, она была куда-то вывезена. То, что могло стать уликой в пользу отравления – к сожалению, было вывезено.

В этой во всей истории слишком много абсурда, чтобы кому-либо верить на слово. Поэтому на слово мы никому верить не собираемся», — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что по словам специалистов-токсикологов, такую бутылку со следами «Новичка» вряд ли успели бы вывезти из страны.

Песков выразил мнение, что в этой истории «количество абсурда и количество вопросов растет с каждым днем».

Ранее на странице Навального в Instagram появилось заявление, что яд «Новичок» якобы был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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