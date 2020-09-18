Песков заявил, что ничего не знает о Шнобелевской премии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя присуждение Шнобелевской премии главе государства Владимиру Путину, заявил, что ничего не знает о такой награде. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я не понял, какой премии? А кто ее присуждает? Я просто не совсем знаком с этим. Я, к сожалению, не знаком с этой премией и ничего не могу сказать», — сказал Песков.

Ранее главы России, США, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана получили шуточную Шнобелевскую премию в категории «Медицинское образование» из-за распространения пандемии коронавируса.

Шнобелевская премия — пародия на международную награду — Нобелевскую премию. Ее вручает юмористический журнал Annals of Improbable Research за «достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Главы РФ, США и Белоруссии получили Шнобелевскую премию