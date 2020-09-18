Лавров: санкции США против Ирана не сработают

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкции США против Ирана не срабатывали и не сработают в этот раз, пишет РИА «Новости».

«Иран объявлен главной проблемой и всего этого региона, и в том числе других регионов мира, где Иран так или иначе обвиняется во вмешательстве во внутренние дела соответствующих стран. Весь диалог по проблемам Ближнего Востока и севера Африки американцы стремятся перенастроить на антииранские рельсы», — сказал Лавров.

Министр добавил, что это бесперспективно, потому что решить проблемы можно только, договорившись со всеми участниками. Он назвал санкции против Ирана «тупиковым путем».

США ввели санкции против граждан и компаний Ирана, связанных с иранской разведкой и движением «Хезболлах».

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