Лавров: санкции США против Ирана не сработают
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкции США против Ирана не срабатывали и не сработают в этот раз, пишет РИА «Новости».
«Иран объявлен главной проблемой и всего этого региона, и в том числе других регионов мира, где Иран так или иначе обвиняется во вмешательстве во внутренние дела соответствующих стран. Весь диалог по проблемам Ближнего Востока и севера Африки американцы стремятся перенастроить на антииранские рельсы», — сказал Лавров.
Министр добавил, что это бесперспективно, потому что решить проблемы можно только, договорившись со всеми участниками. Он назвал санкции против Ирана «тупиковым путем».
США ввели санкции против граждан и компаний Ирана, связанных с иранской разведкой и движением «Хезболлах».
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