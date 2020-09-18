Трамп заявил, что потерял всех своих друзей после избрания президентом

Дональд Трамп заявил, что лишился всех своих друзей после того, как был избран 45-м президентом США. Их заменили члены Конгресса, сообщает РИА «Новости».

«Внезапно я становлюсь президентом США... И теперь они мне звонят: «Господин президент, сэр, не хотите ли когда-нибудь встретиться?» Я говорю: «Расслабься. Зови меня просто Дональд, ты меня знал 30 лет». — «Спасибо большое, господин президент», — рассказал президент на встрече с избирателями.

Трамп добавил, что его встречи с приятелями всегда проходили очень тепло, а теперь не может даже сесть и немного выпить с ними, хотя сейчас он не употребляет алкоголь.

«У нас были замечательные разговоры, вы не должны знать, о чем мы говорили, это не ваше дело. Но мы были расслабленными», — отметил глава государства.

В заключение Трамп добавил, что теперь ему приходится полагаться на конгрессменов, которые заменяют близких друзей.

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