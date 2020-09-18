Байден заявил, что США не требуется крупное военное присутствие за рубежом
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что Америке не требуется крупное военное присутствие в различных странах мира. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.
«Мы должны быть в состоянии дать ясно понять, что в случае необходимости отреагируем на террористическую деятельность, исходящую извне в отношении Соединенных Штатов. Для этого не требуется присутствие крупных сил», — заявил Байден.
Он добавил, что будучи вице-президентом страны выступал против крупного присутствия американских военных в Афганистане.
Действующий президент США Дональд Трамп так же неоднократно заявлял о необходимости сокращения военного контингента за рубежом.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.
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