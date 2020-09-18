Байден начал подготовку к теледебатам с Трампом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что начал репетировать предстоящие теледебаты с действующим главой государства Дональдом Трампом, сообщает CNN.

«Я разговаривал и просматривал, о чем он говорит, и не только. Моя задача заключается в том, чтобы точно изложить свои взгляды и свои будущие действия», — заявил демократ.

Он добавил, что тем не менее не успел подыскать среди сотрудников своего штаба подходящего человека на роль Трампа для тренировок. В настоящее время ему помогают в этом два человека.

Первые теледебаты Трампа и Байдена состоятся 29 ноября в Кливленде, вторая такая встреча пройдет 15 октября в Майами, третья — 22 ноября в Нэшвилле.

Выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года.

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