Трамп не будет лично присутствовать на сессии Генасамблеи ООН

Президент США Дональд Трамп не будет лично присутствовать в Генеральной ассамблее ООН во время грядущей сессии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу аппарата Белого дома Марка Медоуза.

По его словам, президент выступит на заседании ассамблеи в онлайн-формате.

Ранее Трамп заявлял о намерении лично выступить на заседании в ООН в конце сентября.

Неделя высокого уровня проходит в ООН с 22 по 29 сентября. На сессии выступят главы 119 государств. Глава РФ Владимир Путин будет выступать седьмым в очереди.

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