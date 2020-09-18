Трамп не будет лично присутствовать на сессии Генасамблеи ООН
Михаил Кириллов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент США Дональд Трамп не будет лично присутствовать в Генеральной ассамблее ООН во время грядущей сессии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу аппарата Белого дома Марка Медоуза.
По его словам, президент выступит на заседании ассамблеи в онлайн-формате.
Ранее Трамп заявлял о намерении лично выступить на заседании в ООН в конце сентября.
Неделя высокого уровня проходит в ООН с 22 по 29 сентября. На сессии выступят главы 119 государств. Глава РФ Владимир Путин будет выступать седьмым в очереди.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Генсек ООН предупредил, что вспышка COVID-19 выходит из-под контроля
— В МИДе рассказали, когда Путин выступит на Генассамблее ООН
— ООН призывает освободить задержанных за свою работу журналистов