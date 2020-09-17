Палата представителей США осудила антикитайские заявления о коронавирусе

Палата представителей США, которую контролируют демократы, приняла резолюцию, осуждающую все формы антикитайских проявлений, относящихся к коронавирусу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что резолюция также призывают американские власти осуждать использование подобных выражений и заботиться о здоровье всех американцев, вне зависимости от их этнического происхождения.

Ранее посол КНР в США раскритиковал американского президента Дональда Трампа за фразу «китайский вирус», тем самым имея в виду, что Китай виноват в распространении коронавирусной инфекции.

До этого глава Белого дома заявлял, что Пекин не сразу сообщил о появлении COVID-19 и скрывал это от мировой общественности.

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