ОЗХО направила запрос России по Навальному в Берлин
Организация по запрещению химического оружия перенаправила в Берлин запрос Москвы по ситуации с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».
«Мы обратились в ОЗХО, которая, к сожалению, тянула время, а потом дала ответ, что нам нужно обращаться... к Берлину, вы не поверите! А обращение к Берлину вновь возвращает нас на трек общения с ОЗХО. Это замкнутый круг», — сказала Захарова.
Дипломат подчеркнула, что это алогично и абсурдно.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.
Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Бутылки из номера Навального в Томске доставлены в Берлин
— Россия считает дело Навального попыткой навредить отношениям с Евросоюзом
— Россия осудила Германию за скрытную передачу биоматериалов Навального