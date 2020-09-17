Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужно признание выборов

Белоруссия не нуждается в том, чтобы другие страны признавали итоги президентских выборов. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет РИА «Новости».

«Мы провели выборы по конституции и законам нашей страны. И мы не нуждаемся ни в каком признании: выборы состоялись и они законны», — сказал Лукашенко.

Ранее Европарламент отказался признавать результаты выборов в Белоруссии, призвал Евросоюз ввести санкции против Лукашенко и выступил за повторные выборы под международным наблюдением.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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