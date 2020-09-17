Белоруссия закрывает границу с Западом

Белоруссия закрывает государственную границу с Литвой и Польшей, а также усиливает охрану границы с Украиной. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает «Интерфакс».

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — сказал Лукашенко.

Ранее Европарламент постановил, что не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии и поддерживает введение против него санкций.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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