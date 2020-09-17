Лукашенко поклялся, что «никакого вранья» на выборах не было
Карина Казанцева
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поклялся, что на прошедших президентских выборах не было подтасовок и фальсификаций, пишет ТАСС.
«Я вам клянусь — никакого вранья на выборах не было, нельзя фальсифицировать выборы в 80%», — сказал Лукашенко.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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