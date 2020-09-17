Путин поручил проверить законность утилизации отходов в России

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, ФСБ и МВД проверить, как в России соблюдаются законы об обращении с отходами. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

«Генеральной прокуратуре РФ провести проверку соблюдения федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ требований законодательства о вовлечении отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья», — говорится в сообщении.

Кроме того, Генпрокуратура совместно с ФСБ и МВД проверит владельцев частных объектов I категории (объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий).

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