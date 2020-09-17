Лавров обвинил Литву в руководстве белорусской оппозицией

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Литва и другие соседние страны «втемную» используют оппозицию Белоруссии и руководят происходящими в республике событиями. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

По словам главы МИД РФ, один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская «делает заявления, которые, конечно же, провоцируют огромное количество вопросов».

«На днях она заявила о том, что призывает силовиков перейти на сторону закона. В ее интерпретации — это прямое приглашение к измене присяге», — добавил министр.

Ранее Европарламент постановил, что не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии и поддерживает введение против него санкций.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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