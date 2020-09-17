Россия считает дело Навального попыткой навредить отношениям с Евросоюзом

Дело Навального призвано нанести удар по отношениям России и Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

«Все идет в этом русле, и это выгодно. Кому? Опять же, мы знаем всех тех, кто из года в год занимался лоббированием русофобии по всему миру в различных уголках нашей планеты», — сказала Захарова.

В качестве примера продвижения чужих интересов в этом деле она привела в пример ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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