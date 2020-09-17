ФБР обвиняет Россию в «злонамеренном иностранном влиянии»

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия предпринимала попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Разведсообщество сходится в том, что Россия продолжает пытаться повлиять на наши выборы, прежде всего, через то, что мы назвали бы «злонамеренное иностранное влияние» в противовес тому, что мы наблюдали в 2016 году, когда были попытки добраться до инфраструктуры выборов в киберпространстве», — говорится в сообщении.

По его словам, в 2020 году Россия не пыталась затронуть инфраструктуру выборов. В этом году Россия пользуется влиянием соцсетей, государственных СМИ и онлайн-журналов, чтобы «посеять раздор».

Спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал предположения о «российском вмешательстве» в выборы в США в 2016 году и обвинения в «сговоре Дональда Трампа с Россией». Мюллер подтвердил обвинения во «вмешательстве», которые опровергали в Кремле, однако не нашел свидетельств «сговора», наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.

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