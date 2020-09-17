В МИДе рассказали, когда Путин выступит на Генассамблее ООН

Президент России Владимир Путин по видеосвязи выступит на Генеральной ассамблее ООН 22 сентября, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

«С учетом юбилейного характера сессии делегацию нашей страны возглавит президент РФ, который выступит в первый день мероприятия с видеообращением», — сказала Захарова.

С 22 по 29 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Путин не полетит в Нью-Йорк из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в США.

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