Захарова призвала «прекратить спектакль» вокруг обвиненных Польшей диспетчеров

Елизавета Мележенкова
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство призывает Польщу прекратить травлю работавших при крушении Ту-154 в Смоленске в 2010 году российских диспетчеров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она напомнила, что причины авиакатастрофы были установлены в 2011 году. Тогда же Варшава согласилась с выводами, которые содержались в отчете Международного авиационного комитета.

Захарова считает, что польская сторона проводит повторное расследование случившегося, чтобы обвинить в произошедшем Россию.

«Спустя годы Варшава, игнорируя факты, доводя ситуацию до абсурда, пытается, видимо, заработать на трагедии политические очки и обвинить в случившемся Россию», — произнесла она.

Представитель российского МИДа также призвала Варшаву «прекратить этот спектакль» и травлю российских диспетчеров. По словам Захаровой, добиваться выдачи российских сотрудников бессмысленно.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура Польши направила в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте работавших в момент катастрофы авиадиспетчеров.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли, в том числе и сам Качиньский.

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