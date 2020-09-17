МИД РФ заявил о попытках Дании лоббировать интересы США

Дания лоббирует интересы США, пытаясь возобновить дискуссию по строительству газопровода «Северный поток — 2» после ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

«Такая инициатива вызывает по меньшей мере недоумение. Я просто хочу напомнить, что строительство этого газопровода находится на финальной стадии», — сказала Захарова.

Она отметила, что все необходимые разрешения, в том числе от датской стороны, на завершение строительства имеются. По мнению Захаровой, в этом вопросе проявляется недобросовестная конкуренция.

«Вашингтон напористо продвигает свой дорогой сжиженный природный газ на европейский рынок в ущерб европейским компаниям и потребителям», — сказала Захарова.

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