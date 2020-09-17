Путин переговорил по телефону с премьером Индии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и лично поздравил его с 70-летием. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы лидеры подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление многоплановых российско-индийских отношений в русле отмечаемого в 2020 году 20-летия Декларации о стратегическом партнерстве.

Кроме того, главы государств затронули тему совместных усилий по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Моди, в свою очередь, выразил благодарность российскому президенту за поздравления и положительно оценил работу России, которую она выполняет в качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.

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