Путин проинформировал членов Совбеза РФ о переговорах с Лукашенко

Российский президент Владимир Путин проинформировал постоянных членов Совета Безопасности России о переговорах с белорусским президентом Александром Лукашенко в начале текущей недели, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Об этом глава государства сообщил в ходе оперативного совещания, на котором присутствовали премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ Николай Патрушев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, а также директор СВР Сергей Нарышкин.

Переговоры президентов Путина и Лукашенко прошли 14 сентября в Сочи. Россия стала первой страной, которую белорусский лидер посетил после президентских выборов, состоявшихся 9 августа.

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