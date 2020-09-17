В Кремле подтвердили, что выдача Польше смоленских диспетчеров невозможна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что по закону Российской Федерации выдача смоленских диспетчеров по делу о крушении самолета президента Польши в 2010 году, как того просит Варшава, невозможна. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это невозможно по нашему законодательству», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура Польши направила в окружной суд Варшавы ходатайство о временном аресте работавших в момент катастрофы российских авиадиспетчеров.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли, в том числе и сам Качиньский.

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