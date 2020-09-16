Приговоривший Уилана судья не обсуждал возможность его освобождения

Российский судья Андрей Суворов не указывал и не обсуждал возможность освобождения или обмена обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана. Об этом сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, передает «Интерфакс».

«При оглашении приговора вопросов о возможном обмене или освобождении судьей не поднималось и не обсуждалось», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это также опроверг и адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

Ранее адвокат американца Владимир Жеребенков сообщал, что Москва и Вашингтон ведут переговоры об обмене Уилана, однако США не предпринимают активных действий в этом направлении.

Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. Мосгорсуд признал 15 июня задержанного виновным в шпионаже в России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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