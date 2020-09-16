СВР: США выделили порядка $20 млн на организацию беспорядков в Белоруссии

США направили на финансирование антиправительственных акций в Белоруссии около $20 млн. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает «Интерфакс».

«Запад начал подготовку протестов задолго до выборов. Только США в 2019 — начале 2020 годов по линии различных НПО направили на организацию антиправительственных выступлений порядка 20 млн долларов», — сказал он.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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