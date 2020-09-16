Байден сравнил Трампа с бегущей за автомобилем собакой

Депутат Верховной Рады Андрей Деркач опубликовал новую аудиозапись, на которой бывший вице-президент США Джо Байден в беседе с экс-президентом Украины Петром Порошенко сравнивает американского лидера Дональда Трампа с собакой. Об этом сообщает «Страна.ua».

На записи Байден говорит, что Трамп похож на собаку, которая «хватает автомобиль, не понимая, как тот едет и что внутри».

Порошенко реагирует на такое сравнение смехом. При этом Байден хвалит экс-президента Украины и называет его «отцом нации».

По словам Деркача, данный разговор проходил между Байденом и Порошенко в 2016 году.

Ранее депутат Деркач уже публиковал запись телефонного разговора между, предположительно, Порошенко и Байденом.

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