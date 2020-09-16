Еврокомиссия предложит создать аналог «акта Магнитского»
Еврокомиссия предложит установить санкционный режим по аналогу «акта Магнитского» в США. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».
Она отметила, что Европарламент неоднократно призывал к созданию европейского «акта Магнитского».
«Я могу сообщить, что теперь мы выйдем с предложением», — сказала политик в ходе выступления на пленарной сессии ЕП.
США в декабре 2012 года приняли «акт Магнитского» о санкциях в отношении граждан России, якобы причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о недопустимости политизации дела Магнитского.
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