Центр исследований выявил степень доверия Путину и Трампу в развитых странах

Независимый центр в Вашингтоне Pew Research Center провел исследование, в рамках которого выявил степень доверия президенту России Владимиру Путину и главе США Дональду Трампу. Об этом сообщает РИА «Новости».

В опросе приняли участие Канада, Италия, Британия, Япония, Испания, Франция, Германия, а также Бельгия, Дания, Австралия, Нидерланды, Южная Корея и Швеция.

Помимо вопроса о доверии Путину и Трампу в исследование были включены вопросы о доверии лидерам ФРГ, Британии, Китая и Франции.

Опрос выявил, что Путину жители 13 стран доверяют больше, чем Трампу: 23% респондентов против 16%. Таким образом, президент США занял последнюю строчку в рейтинге. Перед ним оказался глава Китая Си Цзьньпинь с результатом в 19%.

На первом месте по уровню доверия оказалась канцлер Германии Ангела Меркель с показателем в 76% положительный ответов. Следом за ней идут французский лидер Эммануэль Макрон (64%) и британский премьер-министр Борис Джонсон (48%).