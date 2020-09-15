Зеленский оценил идею переноса переговоров по Донбассу из Минска

Президент Украины Владимир Зеленскимй оценил идею переноса переговоров по разрешению ситуации в Донбассе из Минска в другое место. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал в рамках пресс-конференции с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.

По его мнению, поднимать подобный вопрос не стоит до момента урегулирования политической ситуации в Белоруссии.

«Вопрос о переносе (переговоров на другую площадку. — «Газеты.Ru») сейчас очень рано обсуждать, потому что мы ждем стабилизации сложной ситуации, которая происходит в Минске», — заключил Зеленский.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.

22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению примирения в Донбассе. Согласно итогам переговоров, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.

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