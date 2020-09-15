Зеленский заявил, что между Киевом и Москвой начался диалог

Президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение около 140 удерживаемых лиц «началом диалога», но не отношений между Киевом и Москвой. Об этом пишет ТАСС.

«Мы смогли вернуть 140 пленных домой, я считаю, это и есть начало диалога», — сказал Зеленский.

Президент в то же время подчеркнул, что говорить о начале отношений пока очень рано.

«В вопросе «какие отношения?», знаете, мы потеряли это слово и утратили значение этого слова между нашими странами», — добавил Зеленский.

Политик заявил, что при СССР украинцы и россияне назывались «братьями и сестрами», что было прекрасно.

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