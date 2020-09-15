Bloomberg: Фаиз Саррадж планирует уйти в отставку
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Глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж планирует уйти в отставку. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство отмечает, что он уже обсудил свои планы с партнерами. Сообщить о своем решении Саррадж может к завершению недели.
По имеющимся данным, на период переговоров в Женеве он будет находиться в должности исполняющего обязанности главы ПНС.
Согласно планам, переговоры в Женеве состоятся в следующем месяце.
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