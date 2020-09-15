Зеленский заявил о готовности «нормандской четверки» к встрече

Все лидеры стран «нормандской четверки» (Германии, России, Украины и Франции) подтверждают готовность к проведению встречи. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Австрии. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«В течение десяти дней должна быть... еще одна встреча советников, после которой уже должна быть встреча лидеров «нормандской четверки»», — сказал украинский лидер.

Он отметил, что, по крайней мере, все лидеры подтверждают готовность к встрече.

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