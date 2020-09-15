Украина официально осудила выборы президента Белоруссии

Верховная рада Украины приняла заявление по президентским выборам в Белоруссии, где утверждается, что они не были «ни свободными, ни честными».

«Верховная рада Украины считает, что президентские выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни честными. Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы», — говорится в документе.

За заявление проголосовали 228 человек при минимуме в 226 голосов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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