Боррель по ошибке назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»

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Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель по ошибке назвал белорусского лидера Александра Лукашенко «нелегитимным президентом Украины», пишет ТАСС.

«Мы считаем выборы в Белоруссии сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко нелегитимным президентом Украины», — сказал Боррель на сессии Европарламента.

«Конечно, Белоруссии, о чем я только думал», — поправился он.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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