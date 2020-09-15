Песков: Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема размещения российских военных баз в Белоруссии не поднималась в ходе переговоров российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает Regnum.

Он отметил, что этот вопрос не находился на повестке дня.

«Нет, эта тема не обсуждалась», — произнес представитель Кремля.

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались около 15.00 мск в Сочи. Россия стала первой страной, которую белорусский лидер посетил после президентских выборов, состоявшихся 9 августа.

Ранее стало известно, что Россия вернет резерв силовиков на границе с Белоруссией в места дислокации.