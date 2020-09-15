Трамп пригрозил в 1000 раз более масштабным ответом на любое нападение Ирана

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на сообщения прессы о якобы подготовке Тегераном атаки, направленной против Соединенных Штатов.

Ранее газета Politico со ссылкой на источник сообщила, что США обвинили иранские власти в том, что они якобы рассматривают возможность ликвидации американского посла в ЮАР Ланы Маркс в качестве ответа на убийство генерала Касема Сулеймани.

«Любое нападение Ирана на США, в любой форме, будет встречено нападением на Иран, которое будет в 1000 раз более масштабным», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что утверждения о планах Тегерана совершить покушение на Маркс безосновательны. В то же время он отметил, что Иран не забудет и не простит Вашингтону убийство Сулеймани.

В ночь на 3 января США ликвидировали в Багдаде иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, которого в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

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