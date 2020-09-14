Самочувствие Колесниковой в СИЗО ухудшилось

Самочувствие члена Координационного совета Белоруссии Марии Колесниковой значительно ухудшилось в следственном изоляторе, заявила ее адвокат Людмила Казак. Об этом пишет РИА «Новости».

«Самочувствие подпортилось, написали заявление на имя начальника тюрьмы, чтобы там обратили внимание, обеспечили лечение, передачу лекарств», — сказала Казак.

Адвокат отметила, что у политика проявилась аллергия на пыль, потому что в камере «источники пыли везде». Защитник подчеркнула, что «Мария по-прежнему бодра духом».

Ранее сообщалось, что Колесникова арестована по подозрению в призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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