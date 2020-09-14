Путин: белорусы должны сами разобраться с ситуацией в стране

Президент России Владимир Путин заявил, что белорусам самим, без подсказок извне нужно разобраться в сложившейся ситуации в республике, передает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Российский лидер отметил, что Минск хорошо знает позицию Москвы по поводу того, что происходит в Белоруссии, а также насчет внутриполитических событий, связанных с прошедшими президентскими выборами в стране.

«Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше», — сказал Путин.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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