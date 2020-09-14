Ёсихидэ Суга: Япония продолжит обсуждать принадлежность Курил с Россией
Избранный председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга заявил, что страна продолжит обсуждать с Россией вопрос принадлежности островов южной части Курил. Об этом сообщает ТАСС.
Речь идет об островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и островной группе Хабомаи.
«Мы будем продолжать переговоры для того, чтобы прояснить принадлежность всех четырех островов», — произнес Суга.
Он также добавил, что Япония продолжит вести консультации с Россией по поводу мирного договора.
Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили эти четыре острова, а остальные признавались российскими владениями.
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