Встреча Путина и Лукашенко не будет ограничена по времени

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продлится «сколько потребуется». Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры президентов состоятся в Сочи 14 сентября.

По словам представителя Кремля, ограничений по времени для переговоров не установлено, они пройдут «сколько потребуется».

Песков отметил, что диалог между Путиным и Лукашенко еще не начинался.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тихановская прокомментировала встречу Путина и Лукашенко

— Лукашенко прибыл в Сочи

— Встреча Лукашенко и Путина пройдет «один на один»