Встреча Путина и Лукашенко не будет ограничена по времени
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продлится «сколько потребуется». Об этом сообщает ТАСС.
Переговоры президентов состоятся в Сочи 14 сентября.
По словам представителя Кремля, ограничений по времени для переговоров не установлено, они пройдут «сколько потребуется».
Песков отметил, что диалог между Путиным и Лукашенко еще не начинался.
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