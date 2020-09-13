Памфилова назвала выборы конкурентными и открытыми

Глава ЦИК России Элла Памфилова сказала, что выборы, прошедшие в единый день голосования, были открытыми и конкурентными. Об этом пишет ТАСС.

«Выборы вполне конкуренты. Беспрецедентно малое число отказов — в общей сложности менее 4,8—5%. Среди партий вообще пытались принять участие 36 партий, среди них ещё ниже процент отказов — всего 3%», — сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что открытости также поспособствовали новые избирательные технологии.

13 сентября в России проходит единый день голосования. В частности, в 20 регионах выбирают губернаторов, а в 11 проходят выборы в законодательные собрания.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На участке в Омской области потеряли все бюллетени из-за перевернувшейся полки

— ЦИК надеется подсчитать голоса за ночь

— Уполномоченный по правам человека в РФ не выявила нарушений в ТИКах Подольска