В МВД России не нашли нарушений, способных повлиять на выборы

Первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой рассказал, что полиция не выявила никаких серьезных нарушений на выборах, цитирует его РИА «Новости».

Как утверждает Горовой, нарушений общественного порядка, которые могли бы повлиять на ход выборов любого уровня, не выявили.

Всего обеспечивали охрану порядка на выборах около 134 тыс. человек личного состава МВД, Росгвардии и других ведомств.

13 сентября в России проходит Единый день голосования. В частности, в 20 регионах выбирают губернаторов, а в 11 проходят выборы в законодательные собрания.

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