В Иркутской области выборы завершились без серьезных нарушений

В Иркутской области закрылись избирательные участки, где 11-13 сентября проходили выборы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя облизбиркома Илью Дмитриева.

По его словам, серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов по данным на 19.00 по местному времени не зафиксировано.

Дмитриев уточнил, что за 13 сентября поступило шесть обращений, пока по ним проводится проверка. Серьезных жалоб, которые могли бы повлиять на исход выборов, пока нет.

На 18.00 по местному времени явка составила 30,33%, проголосовали 565 418 избирателей.

В ходе выборов 11-13 сентября в Иркутской области проходили 90 кампаний, в том числе по выборам губернатора.

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