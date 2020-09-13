Губернатором ХМАО переизбрана Наталья Комарова
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В Ханты-Мансийском автономном округе губернатором избрали Наталью Комарову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера регионального парламента Бориса Хохрякова.
«Большинством голосов на пост главы региона выбрана губернатор Югры Наталья Комарова», — сказал он.
За Комарову отдали свой голос 29 депутатов. Инаугурация вновь избранного главы ХМАО пройдет в воскресенье, 13 сентября.
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