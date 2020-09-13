Трамп: Обама не знает, за что получил Нобелевскую премию
Президент США Дональд Трамп убежден, что его предшественник на посту главы государства Барак Обама сам не понимает, за что ему присудили Нобелевскую премию мира, передает ТАСС.
Он напомнил, что экс-президент США, как только пришел к власти, получил эту премию «практически незамедлительно».
«На самом деле он (Обама. — «Газета.Ru») даже не знает, за что получил премию», — сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Невада.
По словам американского лидера, Обама прав в этом, так как «никто до сих пор не знает,» за что эта награда вручается.
«Мы же сделали много вещей. Нас номинировали пару дней назад», — добавил Трамп.
Ранее Трамп объявил, что Сербия и Косово договорились о нормализации отношений в экономической сфере. После этого депутат парламента Норвегии Кристиан Тибринг-Гедде выдвинул американского лидера на Нобелевскую премию мира за его усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире.
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