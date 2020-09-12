Тихановская призвала ОМОН остановить насилие
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала бойцов ОМОНа прекратить насилие в отношении протестующих и пригрозила им ответственностью за содеянное. Об этом сообщает пресс-служба политика в своем Telegram-канале.
«Вам будет стыдно за то, что вы делаете сегодня. Насилие, которое вы применяете к женщинам, возмутительно. Я хочу вас предупредить, что каждый, кто совершает преступления против мирных демонстрантов и своего народа, понесет ответственность», — говорится в сообщении.
Тихановская добавила, что у силовиков все еще есть шанс перейти на сторону белорусского народа и отказаться выполнять приказы командования.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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