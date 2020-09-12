КС Белоруссии продолжит работу без президиума

Координационный совет белорусской оппозиции продолжит работу, несмотря на задержания или выдворения из страны почти всех членов его президиума. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что состав президиума меняться не будет.

«Согласно изменениям в регламенте от 6 сентября, в случае, если у членов президиума нет возможности принимать решения, решения в совете принимаются основным составом совета простым большинством голосов», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что деятельность КС продолжается и принятие решений возможно. Это было подтверждено на встрече 11 сентября.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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