Наблюдатели не отметили существенных нарушений на досрочных выборах

Наблюдатели фиксируют интерес к досрочным выборам в России и отсутствие существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, рассказала РИА «Новости» исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алена Булгакова.

В единый день голосования 13 сентября состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК досрочное голосование проходит также в течение двух предшествующих дней, 11 и 12 сентября.

«Те сообщения, которые поступают от общественных наблюдателей, действительно, говорят нам о том, что текущие выборы единого дня голосования вызывают интерес у общественности. Нарушений, которые могли бы как-либо повлиять на итоги голосования, зафиксировано в ситуационном центре ассоциации НОМ не было», — сказала Булгакова.

Булгакова сообщила, что на сегодняшний день НОМ получил от общественных наблюдателей 559 сообщений, из них — 515 информационных, иные инциденты — 3, о проблемах — 5, о решениях проблемы — 10 и о фейках — 26 сообщений.