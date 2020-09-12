В США увидели угрозу в союзе России и Китая

Союз России и Китая представляет угрозу для США, так как РФ обладает мощной армией а КНР сильной экономикой. Такое мнение высказал обозреватель американского журнала National Interest Дуг Бэндоу.

По словам Бэндоу, санкции США против РФ инициировали процесс сближения Москвы и Пекина. Он также отметил тесное военное сотрудничество РФ и КНР.

«Теперь даже убежденные сторонники необузданного превосходства Америки начали нервничать из-за сотрудничества второй крупнейшей в мире экономики и второй сильнейшей в мире армии», — сообщил Бэндоу.

Он выразил мнение, что США следует перестать противостоять амбициям России, так как это позволит не допустить усиления союза РФ и Китая.

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