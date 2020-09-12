Мадуро заявил о задержании диверсанта США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правоохранители задержали вооруженного агента спецслужб США на нефтеперерабатывающем заводе Кардон в штате Фалькон. Об этом он заявил в эфире государственного телевидения.

Мадуро также рассказал о плане диверсии на заводе Палито. По его словам, одной из задач агента был сбор информации о НПЗ в штате Фалькон на западе Венесуэлы.

«Американский шпион был схвачен, при нем было оружие и большое количество долларов», — говорится в сообщении.

Он добавил, что 10 сентября был сорван план организации взрыва на НПЗ в штате Карабобо.

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